Nun werden auch schwere Vorwürfe gegen Michael Costello laut. Der Designer hatte sich gerade erst neben einigen anderen Promis öffentlich gegen Chrissy Teigen (35) geäußert. Das Model soll ihn gemobbt und seine Karriere sabotiert haben. Daraufhin habe der Project Runway-Star sogar an Suizid gedacht. Nun meldet sich allerdings Leona Lewis (36) zu Wort und behauptet, selbst von Michael gemobbt worden zu sein.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Sängerin über ein schlimmes Erlebnis mit dem 38-Jährigen. Michael habe sie im Jahr 2014 einmal für ein Charity-Event einkleiden sollen. Bei der Anprobe habe ihr das Kleid allerdings nicht gepasst, da Leona zu kurvig war. Laut der Musikerin habe Michael sich jedoch geweigert, das Outfit anzupassen. Aufgrund ihrer Kleidergröße habe er sie im Endeffekt sogar gar nicht mehr einkleiden wollen. Für Leona sei das eine sehr demütigende Erfahrung gewesen. Sie habe sogar Ausreden erfinden müssen, warum sie nun doch nicht mehr an dem Event teilnehmen konnte.

Michael reagierte auf seinem Insta-Account prompt auf die Bodyshaming-Vorwürfe. Leonas Schilderungen haben ihn offenbar sehr überrascht. Er habe die ganze Situation anders in Erinnerung. Außerdem habe Leona in den vergangenen Jahren weiterhin regelmäßig seine Kreationen getragen. Dass sie ausgerechnet jetzt mit diesen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit geht, macht ihn stutzig: "Ich hoffe, dass deine Absichten ehrlich sind und du nicht rücksichtslos handelst, um mich und die Kleider, die ich für dich angefertigt habe, fertigzumachen, um eine Freundin zu retten", hieß es in seinem Post. Dennoch entschuldigte Michael sich bei der 36-Jährigen – was diese in einer weiteren Story sofort annahm. "Ich habe mich für Vergebung entschieden. Michael, danke für deine Entschuldigung", schrieb sie.

Anzeige

Getty Images Leona Lewis beim Staffelfinale von "America's Got Talent" im September 2019

Anzeige

Getty Images Designer Michael Costello im September 2017

Anzeige

Getty Images Leona Lewis, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de