Kommenden Donnerstag ist es endlich so weit: Nach zehn Jahren Pause flimmert mal wieder eine neue Staffel von Die Alm – Promischweiß und Edelweiß über die TV-Bildschirme. Zu den Teilnehmern, die einige Tage in einer einsamen Berghütte zubringen und dort ein luxusfreies Bauernleben wie vor 100 Jahren führen, gehört unter anderem auch Ex-Bachelorette-Boy Ioannis aka Ioanni Amanatidis (31). Im Promiflash-Interview verrät der ehemalige Rosenjäger, wie sein Umfeld auf seine Alm-Teilnahme reagiert hat.

"Mein Vater war voll dafür. Der kennt mich und weiß, ich mache jeden Spaß mit. Weil ich später nichts bereuen will", betont Ioanni. "Meine Mama ist etwas konservativer, die Vernünftige in der Familie. Aber bei der Alm waren alle positiv überrascht. Ich habe nur Zuspruch von meiner Familie bekommen", freut sich der Influencer. Damit habe er nach der negativen Reaktion auf seine vorheriges Bachelorette-Abenteuer nicht gerechnet: "Das war komisch, weil das erste Format, das ich gemacht habe, sehr umstritten war."

Hat Ioanni seine Familie eigentlich in die Entscheidung involviert, bei der Reality-TV-Show mitzumachen? "Ich bin jemand, der es bis kurz vor zwölf geheim hält und sage dann: Ich bin jetzt in zwei Tagen weg und fahre nach Südtirol und drehe 'Die Alm'", stellt der 31-Jährige klar. "Ich möchte nicht in meiner Entscheidung beeinflusst werden. Ich komme sonst ins Grübeln – aber ich will, dass die Entscheidung von mir kommt."

TVNOW Ioannis Amanatidis, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

TVNOW Ioannis Amanatidis

Instagram / ioannis.amn Ioannis Amanatidis, ehemaliger Teilmehmer bei "Die Bachelorette"

Wo würdet ihr ein Familienmitglied lieber sehen: Bei einem Bachelor-Format oder bei "Die Alm"? Ganz klar bei "Die Alm"! Lieber in einer Kuppelshow... Abstimmen Ergebnis anzeigen



