Seine Familie steht voll und ganz hinter ihm! Im EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstag war Mats Hummels (32) wohl die tragischste Figur auf dem Rasen. Sein Eigentor führte letztendlich zur Niederlage gegen die Équipe Tricolore – und das ausgerechnet an seinem Hochzeitstag. Seine Frau Cathy (33) stärkt ihrem Gatten aber weiterhin den Rücken und kündigt für alle künftigen Partien ihre Unterstützung an. Zusammen mit Söhnchen Ludwig (3) wird die Influencerin beim Spiel gegen Portugal im Stadion dabei sein – und dafür hat sie sogar ganz besondere Outfits angefertigt.

"Ludwig und ich sind startklar für heute", versichert die 33-Jährige via Instagram und präsentiert die eigens designten Trikots für sich und ihren Sohn. Während auf dem einen Shirt "Papi vor" zu lesen ist, steht auf dem anderen in bunten Buchstaben der Name des Dreijährigen. "Er will das gleiche Outfit wie Papa tragen. Trikot, Shorts, Stutzen und Fußballschuhe", berichtet Cathy. Ein Cap mit dem Buchstaben L wird das Mutter-Sohn-Duo ebenfalls noch tragen. Damit ist sich die Spielerfrau sicher, den Geschmack ihres Sprosses getroffen zu haben: "Seine Augen werden so leuchten, wenn er das sieht!"

Heute Abend im Fußballstadion werden Mutter und Sohn der deutschen Nationalmannschaft, insbesondere Mats, besonders lautstark zujubeln. Die Probeläufe zeigte Cathy schon gestern in ihrer Instagram-Story. "'Noch ein Tor', schreien wir morgen! Da verstehe ich keinen Spaß, Leute", kündigte die Moderatorin an.

Getty Images Fußballer Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2021

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

