Bei Ex on the Beach treffen unterschiedliche Geschmäcker aufeinander – auch was die Ernährungsvorlieben betrifft! Hanna Annika sorgt dafür, dass alle Männer und Frauen in der Villa satt werden. Doch längst nicht jeder kann etwas mit den Speisen der vegetarisch lebenden Temptation Island-Bekanntheit anfangen. Nachdem Eric Sindermann (32) eine von Hanna zubereitete Veggie-Pizza mit Fleisch "verfeinert" hatte, kam es zum großen Knall!

Als die Blondine den Tattoo-Fan auf seine karnivore Kreation ansprach, reagierte dieser pampig: "Findest du, es wäre authentisch, wenn ich deinen dreckigen vegetarischen Fraß hier fresse?" Auch Hannas Ex Till Adam bekam diese respektlose Aussage mit – und rastete komplett aus. "Sag nicht 'dreckiger vegetarischer Fraß', wenn sie für alle kocht. So etwas hat man nicht zu sagen. Geh hin und entschuldige dich! Was denkst du denn, wer du bist?", schrie er den Muskelmann an.

Eine Entschuldigung gab es von Eric nicht. Stattdessen rechtfertigte er seinen Fleischkonsum: "Ich esse morgens, mittags, abends Fleisch. Wenn ich eine Diät mache, esse ich am Tag ein Kilo Fleisch [...], damit ich auf meine Proteine komme, damit ich keinen Fettanteil habe und damit ich breit bin", sagte er und zeigte seine Muckis. Aus der Welt schaffen konnten die Streithähne ihre Differenzen mit dieser Erklärung allerdings nicht.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt aus "Temptation Island" 2020

TVNow Maurice, Eric, Lara, Philip und Till in der "Ex on the Beach"-Küche

TVNow Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

