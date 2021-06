Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (24) feiern acht Jahre Liebe! 2020 heiratete die Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) ihre Jugendliebe. Ein Jahr später krönte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Grace Warrior Irwin Powell das Liebesglück. Doch selbst im Alltag mit Baby und nach all den gemeinsamen Jahren spart der frischgebackene Vater nicht an romantische Gesten für seine Frau. Wie dankbar sie ihrem Gatten für die gemeinsame Zeit ist, zeigt die Australierin nun im Netz: Zum Achtjährigen macht Bindi ihrem Chandler eine süße Liebeserklärung.

"Fast acht Jahre ist es her, dass ich mich in dein Lächeln verliebt habe", eröffnete die 22-Jährige ihren Instagram-Post und teilte dazu ein Foto ihrer Hochzeit. "Es ist über ein Jahr her, dass wir geheiratet haben. Wir haben gemeinsam zahllose Abenteuer erlebt und bauen weiterhin eine gemeinsame Zukunft auf", ließ Bindi ihre Beziehung Revue passieren und schwärmte weiter: "Der größte Segen war es, Grace Warrior in dieser Welt zu begrüßen. Ich liebe diese turbulente Reise mit dir. Mein bester Freund", schwärmte die frischgebackene Mama von dem 24-Jährigen.

Obwohl sich das Paar bereits das Ja-Wort gegeben hat, würden Bindi und Chandler gerne ein zweites Mal heiraten – dieses Mal allerdings im großen Stil. Aufgrund der Gesundheitskrise hatten die beiden im vergangenen Jahr ohne den Großteil ihrer Freunde und Familie heiraten müssen. Deshalb planen die Eltern einer Tochter die Zeremonie im US-Staat Oregon zu wiederholen.

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im März 2020

