Sie feiern ihren ersten gemeinsamen Vatertag! Seit Februar ist Prinzessin Eugenie (31) Mutter eines Sohnes. Sie und ihr Mann Jack Brooksbank (35) gaben ihrem Baby den Namen August Philip Hawke. Nachdem Jack kürzlich seinen ersten Geburtstag als Papa feiern durfte, kann sich der Unternehmer jetzt auch erstmals am Vatertag feiern lassen. Anlässlich diesen besonderen Ereignisses teilt Eugenie ihrem Mann zu Ehren einen rührenden Beitrag im Netz.

"Alles Gute zum Vatertag an dich, mein Liebster", widmet die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) ihrem Partner liebevolle Zeilen im Netz. Er sei der beste Papa, den sie sich für den kleinen August vorstellen könne, schwärmt die 31-Jährige von Jack. Dazu veröffentlicht sie eine Reihe von süßen Schnappschüssen von ihrem Mann, wie er liebevoll mit Söhnchen August umgeht.

Inzwischen postete die Enkelin der Queen (95) nicht nur Schnappschüsse ihres Kindes, sondern kürzlich sogar ein Video. Auf Instagram teilte sie mehrere Clips, die zeigen, wie August in einer Wippe liegt und mit einem Kuscheltier-Hai spielt. Doch ohne Hintergedanken veröffentlichte die Mutter das Video nicht. "Heute ist Welt-Ozean-Tag. Ein Tag, an dem wir unsere wunderbaren Ozeane und all ihre Kreaturen feiern!", machte sie auf den besonderen Tag aufmerksam.

Instagram / princesseugenie Jack und August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit August Philip Hawke, Juni 2021

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Söhnchen August

