Dieser Anblick verzaubert die Royal-Fans! Im Februar durften sich Prinzessin Eugenie (31) und ihr Mann Jack Brooksbank (35) zum ersten Mal über Nachwuchs freuen: Ihr Sohnemann August erblickte das Licht der Welt und machte das Paar offiziell zu Eltern. Seitdem teilte die Blaublüterin nur recht selten Einblicke in ihr Leben mit Kind – umso herzerwärmender sind nun diese Aufnahmen: Eugenie veröffentlichte mehrere Videos ihres Söhnchens!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ die Tochter von Prinz Andrew (61) ihre Follower nun an ihrem Mami-Alltag teilhaben. Mehrere Clips zeigen Sohnemann August in einer Wippe liegend, aufgeweckt spielt der kleine Mann mit einem Kuscheltier-Hai. Eben jenes Spielzeug repräsentiert auch den Anlass für die privaten Aufnahmen – denn Eugenie erklärte zu den Videos: "Heute ist Welt-Ozean-Tag. Ein Tag, an dem wir unsere wunderbaren Ozeane und all ihre Kreaturen feiern!"

Neben dem niedlichen Spielvorgang mit dem Plüschtier dürfte den Fans der Prinzessin vor allem ein Fakt auffallen: Wie groß August bereits geworden ist! Während der wenige Monate alte Knirps auf den letzten Aufnahmen noch ganz wie ein kleiner Säugling aussah, scheint er zuletzt einen richtigen Wachstumsschub gemacht zu haben.

Instagram / princesseugenie August Brooksbank, Juni 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

