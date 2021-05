Schnuckelige Geburtstagsgrüße von Prinzessin Eugenie (31) an ihren Mann Jack Brooksbank (35)! Am 12. Oktober 2018 heiratete die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) den Unternehmer auf Schloss Windsor. Ihr großes Liebesglück krönten sie mit der Geburt ihres ersten Kindes im Februar dieses Jahres. Sie gaben ihrem Sohn den Namen August Philip Hawke. Auch die Öffentlichkeit durfte schon einen Blick auf den süßen Sohnemann werfen. Anlässlich Jacks Geburtstags teilte Eugenie nun erneut süße Schnappschüsse im Netz!

Doch auf den Instagram-Pics stiehl der kleine August seinem Papa glatt die Show. Denn während der Vater freudestrahlend in die Kamera blickt, schlummert sein Baby sanft auf seiner Schulter. Besonders süß: Auf dem Strickpullover des Wonneproppens ist sein Name "August" gestickt. Auf einem anderen Bild schlummert das Baby ebenfalls in einer Trage an der Brust seines Vaters.

Doch eigentlich ging es bei den Fotos um Jacks 35. Geburtstag. "Du bist außergewöhnlich! Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster", richtete Eugenie rührende Worte an ihren Mann. Auch in der Kommentarspalte drückten die User dem 35-Jährigen die besten Glückwünsche aus. "Alles Gute an den frischgebackenen Papa", schrieb beispielsweise ein Fan.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit seinem Sohn August Philip Hawke, Mai 2021

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und sein Sohn August Philip Hawke

Anzeige

Instagram / princesseugenie Eugenie und Jacks Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de