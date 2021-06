Gülcan Kamps (38) gewährt nun Einblicke in ihre Schwangerschaft! Obwohl es zuletzt still um ihr Privatleben geworden war, verkündete die einstigen Viva-Moderatorin vor einer Woche die große Überraschung: Sie und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten nach 14 Jahren Ehe ihr erstes Kind. An diesem neuen Lebensabschnitt scheint die Influencerin auch die Öffentlichkeit teilhaben lassen zu wollen. Im Netz gibt Gülcan ihren Followern jetzt ein erstes Update.

In einem Instagram-Post versucht die 38-Jährige, ihr Glück in Worte zu fassen. "Das erste Trimester liegt jetzt hinter mir und einer meiner schönsten und emotionalsten Momente war die Ultraschalluntersuchung in der elften Schwangerschaftswoche", schwärmt Gülcan. In diesem Augenblick sei ihr erst wirklich bewusst geworden, dass sie ein Kind bekommen wird. "Baby Kamps hat in dem Moment unfassbar süße und witzige Bewegungen gemacht und sich einmal während der Untersuchung sogar auf den Kopf gestellt", erzählt die werdende Mutter.

Ihr Glück kann Gülcan zwar kaum mit Worten umschreiben. Doch inzwischen könne sie das nachvollziehen, was sie bislang von anderen Schwangeren immer hörte: "Jetzt verstehe ich langsam, was andere Mütter und werdende Mamis mit diesem 'unbeschreiblichen' Gefühl meinen", schreibt die TV-Bekanntheit. Und genau das kann sie inzwischen auch in vollen Zügen genießen. In den ersten Monaten hatte die Blondine nämlich noch mit ständiger Übelkeit zu kämpfen gehabt.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juni 2021

Instagram / guelcankamps Moderatorin Gülcan Kamps

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2020

