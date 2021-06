Stacey Solomon (31) kann endlich aufatmen. Die einstige X Factor-Kandidatin hat eine harte Woche hinter sich: Ihr Sohn Rex hatte sich vergangene Woche bei einem Sturz an der Lippe verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Kurz nach seinem Unfall musste er am Freitag dann aufgrund von erhöhter Temperatur erneut in ein Hospital. Jetzt fällt Stacey jedoch ein Stein vom Herzen: Ihr Sohn ist wieder zu Hause!

"Es war eine verrückte Woche", schreibt Stacey jetzt in einem neuen Instagram-Post und teilt dazu zwei Bilder, auf denen Rex mit breitem Grinsen auf einem Bett mit seinen Hunden kuschelt. "Aber wieder zu Hause zu sein und zu sehen, dass Rex wieder mit seinen felligen Brüdern und Schwestern vereint ist, macht mich so glücklich!", schreibt sie dazu.

In ihrem Netzbeitrag bedankt sich der UK-Star für all die aufbauenden Fan-Nachrichten, die er in den vergangenen Tagen erhalten hat und verrät, wie er nun das Wochenende verbringen will: "Einen schönen Samstag euch allen! Ich werde jetzt meinen Hintern und meine geschwollenen Füße ausruhen. Ich glaube, ich könnte jetzt eine ganze Woche durchschlafen."

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Sohn Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, UK-Star

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex

