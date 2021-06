Bushido (42) lernte seine Anna-Maria Ferchichi (39) bei einem schlüpfrigen Abend kennen! Seit 2012 ist der Rapper mit der Schwester von Sarah Connor (41) verheiratet und die beiden erwarten aktuell wieder Nachwuchs. Was für eine große Liebesgeschichte zwischen ihnen entsteht, ahnten beide wohl am Anfang ihres Kennenlernens nicht. Jetzt plauderten Bushido und Anna-Maria aus, dass sie am ersten Abend direkt im Bett landeten!

Im Februar 2011 begegneten sich die Eheleute erstmals auf einer Promiparty. Zwischen den beiden funkte es offenbar direkt, denn Bushido und Anna-Maria konnten gleich am ersten Abend nicht die Finger voneinander lassen – sie hatten einen One-Night-Stand, wie sie bei RTL exklusiv verrieten. "Ich bin da [aus dem Hotel] raus morgens und dachte nur, oh mein Gott", ließ die werdende Drillings-Mama etwas verlegen Revue passieren.

Doch kaum war Anna-Maria aus der Hotel verschwunden, meldete sich schon ihr damals zukünftiger Ehemann. "Ich war zwei Minuten aus dem Hotelzimmer raus und dann hat er mich angerufen, das war irgendwie süß", erinnerte sich die 39-Jährige zurück. Bei einem Treffen ist es glücklicherweise nicht geblieben – ein Jahr später schritten Bushido und Anna-Maria vor den Traualtar.

Bushido, Künstler

Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Bushido im Mai 2018 in Köln

