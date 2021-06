Bei Tyga (31) und seiner Freundin Camaryn Swanson geht es rund! Der US-amerikanische Rapper ist abgesehen von seiner einstigen Beziehung mit Realitystar Kylie Jenner (23) vor allem für seine verruchten Musikvideos bekannt, in denen stets unzählige, fast nackte Frauen tanzen und ihren Allerwertesten in die Kamera halten. Doch der Musiker hat auch eine romantische Seite: Seit Anfang des Jahres ist er mit der Influencerin Camaryn zusammen – und führt sie regelmäßig zu spannenden Dates aus. So auch jetzt: Die beiden tobten sich in einem Freizeitpark aus.

Paparazzi erwischten Tyga und Camaryn bei einem fröhlichen Besuch im Universal Studios Hollywood-Freizeitpark. Der "Taste"-Interpret und seine Liebste fuhren dort beispielsweise Achterbahn und machten Wildwasser-Rafting. In dem Boot, dass die beiden in hoher Geschwindigkeit einen Parcours entlang beförderte, hatten sie offensichtlich besonders viel Spaß. Auf verschiedenen Fotos strahlten die Turteltauben jedenfalls von einem Ohr zum anderen.

Doch nicht nur im Freizeitpark, auch auf Instagram zeigt sich das Paar gerne zusammen. Erst vor wenigen Tagen teilte Camaryn ein paar Fotos von sich und ihrem Schatz – und erklärte in der Bildunterschrift, mit Tyga so "verbunden wie mit Bluetooth" zu sein. Scheint, als hätten sich da wohl Topf und Deckel gefunden.

Tom Nook / MEGA Camary Swanson und Tyga

Instagram / tyga Tyga und Camaryn Swanson

Instagram / camarynswanson Camaryn Swanson und Tyga

