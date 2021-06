Wird die Let's Dance-Tour ohne Motsi Mabuse (40) stattfinden? Nachdem die Tanztrainerin 2007 und 2010 noch selbst auf dem TV-Parkett stand, ist sie nun schon seit zehn Jahren fester Bestandteil der Jury. Neben Joachim Llambi (56) und Jorge Gonzalez (53) sollte die Mutter einer Tochter Ende des Jahres eigentlich auch gemeinsam mit den Profitänzern und Stars der Show auf große Live-Tour gehen. Dazu kommt es nun jedoch angeblich doch nicht. Motsi soll stattdessen ein anderes Angebot angenommen haben.

Wie The Sun berichtet, wird die 40-Jährige auch in diesem Jahr in der britischen "Let's Dance"-Version namens Strictly Come Dancing in der Jury sitzen. Dieses Engagement kollidiert allerdings mit ihren Termin der Live-Tour. Ganze vier Wochen würde sie verpassen. "Ihr Terminkalender hat jedem wirklich Kopfschmerzen bereitet. Es gab keine Chance, dass sie beides hätte machen können", verriet eine Quelle. Letztendlich soll Motsi jedoch die TV-Show vorgezogen haben. "Als es hart auf hart kam, hat sie die Tour abgesagt und einen neuen Vertrag unterzeichnet", behauptete der Insider.

Die Chefs der UK-Show seien begeistert, sie wieder an Bord zu haben. Schon seit 2019 ist Motsi Teil der "Strictly Come Dancing"-Jury. "Das Hauptziel dieses Jahres war es, wieder alle vier Wertungsrichter zu bekommen – und Motsi war das größte Fragezeichen", erklärte der Informant. Die Macher der "Let's Dance"-Tour werben allerdings nach wie vor mit dem Gesicht der TV-Bekanntheit auf den Plakaten.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Die "Strictly Come Dancing"-Jury Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas und Bruno Tonioli

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse

