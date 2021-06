Da ist jemand bereit für den Sommer! Angelina Pannek (29) zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen gerne Einblicke in ihr Leben. Für das ehemalige Bachelor-Girl und ihren Mann Sebastian (34) sind diese Kommunikationswege wichtig: Denn TV-Zeit ist bei dem Traumpaar gerade eher Mangelware! Umso mehr verzückt es Angelinas Fans, ihr Idol in heißen Posen zu sehen: Und der Bikini-Body kann sich allemal sehen lassen!

Auf Instagram teilte die Beauty jetzt nämlich ein Selfie, das sie in Beachwear im Badezimmer zeigt: Der süße Zweiteiler in pink-weißer Batik-Optik gibt den Blick auf Angelinas durchtrainierte Bauchmuskulatur frei. "Hallo Sommer", begrüßte sie die warme Jahreszeit unter dem Beitrag schlicht. Diese Coolness unterstrich sie im Look mit einer lässigen Sonnenbrille. Die Badesaison kann für die 29-Jährige offenbar losgehen!

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über den Post. "Wunderschön siehst du aus, der Bikini steht dir echt gut!", schrieb eine begeisterte Userin unter den Schnappschuss. Viele andere zeigten sich beeindruckt von Angelinas sehenswerten Work-out-Ergebnissen.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Sommer 2021

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de