Süße Zeilen von Kate Hudson (42)! Seit mittlerweile vier Jahren geht die "Bride Wars"-Darstellerin gemeinsam mit Danny Fujikawa (35) durchs Leben. 2018 krönten sie ihr Liebesglück mit einem Baby: Ihre Tochter Rani Rose (2) kam zur Welt. Während es für Danny das erste Kind ist, hat Kate noch zwei Sohne aus früheren Beziehungen, um die sie sich aber gemeinsam mit ihrem Liebsten kümmert. Und offenbar scheint der Schauspieler dabei einen richtig guten Job zu machen. Anlässlich des heutigen Vatertags in den USA widmete Kate ihrem Danny liebevolle Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige eine Reihe von Fotos ihres sieben Jahre jüngeren Freundes, wie er mit ihrer gemeinsamen Tochter im Bett liegt und rumalbert. "Meine Liebe, einfach gesagt, du bist der brillanteste Vater. Wie alle lieben dich so sehr", schwärmte die Tochter von Hollywoodstar Goldie Hawn (75) in der Bildunterschrift. Daraufhin zeigten sich auch ihre Fans sichtlich gerührt. "So süß", kommentierte beispielsweise eine Nutzerin.

Für Kate selbst hat das Elternsein aber nicht immer nur schöne Seiten – oft ist es für sie ziemlich stressig. Denn mit drei Kindern hat sie immer alle Hände voll zu tun. "Wenn meine kleine Rani später mal auszieht, werde ich erst mal tief durchatmen. Ich hatte noch nie ein Haus ohne ein Kind. Ich war gefühlt mein ganzes Leben lang Mutter", erklärte die Autorin Anfang des Jahres gegenüber Bild.

Danny Fujikawa und seine Tochter Rani Rose

Kate Hudson und Danny Fujikawa

Kate Hudson und ihre Kinder Rani, Bingham und Ryder

