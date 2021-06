Katy Perry (36) und ihr Töchterchen Daisy lassen sich bei den hohen Temperaturen nichts anmerken! Bereits im August des vergangenen Jahres erblickte der süße Nachwuchs der Sängerin und ihres Verlobten Orlando Bloom (44) das Licht der Welt. Inzwischen kann das kleine Mädchen sogar schon krabbeln und bekam seine ersten Zähnchen. Beim sommerlichen Wetter am vergangenen Wochenende ging es für das Trio jetzt an den Strand!

Während ihrer Rundreise durch Europa legt die Familie aktuell einen Stopp in Griechenland ein. Paparazzi entdeckten die drei nun bei ihrem Ausflug am Meer in der südlichen Region Peloponnes: In einem engen lilafarbenen Badeanzug planschte Mama Katy mit Tochter Daisy unbeschwert im Wasser. Um die kleine Maus vor der strahlenden Sonne zu schützen, eilte Papa Orlando prompt mit einem rosafarbenen Sonnenhut herbei.

Auch Orlandos Sohn Flynn aus erster Ehe mit Ex-Frau Miranda Kerr (38) war beim Strandtag mit von der Partie. Während Katy es mit ihrem rund zehn Monate alten Mädchen ruhig angehen ließ, alberten Orlando, sein Sohnemann und Hundewelpe Buddy gemeinsam im Wasser rum.

Anzeige

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom im Juni 2021 in Venedig

Anzeige

Jason Kempin / Staff / Getty Images Orlando und Flynn Bloom im April 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de