Andrej Mangold (34) äußert sich zu dem Drama rund um Jenefer Riili und Chris Broy! Seit einigen Wochen munkelt man, dass Letztere während ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars angebandelt haben sollen. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wurde dann von einigen Fans sogar beschuldigt, Auslöser für Chris und

Evas Trennung zu sein. Doch ihr TV-Kollege Andrej weiß es scheinbar besser und will jetzt Klarheit schaffen – er behauptet: Jenefer hat Chris in die Friendzone geschickt!

Der einstige Bachelor stand gemeinsam mit Jenefer und Chris für die Sendung vor der Kamera und konnte sich daher selbst ein Bild von der ganzen Situation machen. "Es war für mich immer klar, dass von ihrer Seite die Friendzone am Start ist", schilderte Andrej seine Sicht der Dinge in seiner Insta-Story. Bei seinem ehemaligen Sommerhaus-Rivalen sah das laut des Profi-Basketballers anscheinend anders aus: "Eva zu verlassen, weil man sich im Format in eine andere verguckt hat und so getan hat, als wäre man Single, ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer."

Jedoch rudert Andrej dann wieder etwas zurück: "Hey, es ist nicht meine Angelegenheit." Nach längerem Schweigen meldete sich dann auch der Protagonist der Story endlich zu Wort. Chris dementierte den Flirt mit Jenefer im Netz: "Was soll ich denn mit ihr haben? Wir waren zusammen bei 'Kampf der Realitystars', genauso wie mit 20 anderen Leuten", schrieb er.

Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Andrej Mangold, TV-Star

Chris Broy, TV-Sternchen

