Johannes Haller (33) war direkt hin und weg von Jessica Paszka (31). Im Jahr 2017 begegnete sich das Paar erstmals in der vierten Staffel von Die Bachelorette. Als Kandidat kämpfte der Reality-TV-Darsteller um die Gunst der schönen Brünetten, die sich im Finale jedoch für Mitstreiter David Friedrich (31) entschied. Heute sind Johannes und Jessi verlobt und haben eine gemeinsame Tochter. Jetzt verrät der Unternehmer: Für ihn war die erste Begegnung mit Jessi Liebe auf den ersten Blick!

Auf YouTube schaute sich das Paar gemeinsam die Staffel an, in der Jessi Bachelorette war. Vor allem von den Aufnahmen der ersten Begegnung war Johannes völlig gerührt. "Ich habe bis zu diesem Tag nie eine Frau wie dich kennengelernt, ich war wirklich total hin und weg", schwelgte der 33-Jährige in Erinnerungen. Er habe sich damals nicht vorstellen können, dass eine Frau wie Jessi sich für ihn interessieren könnte. "Das hätte ich mir niemals erträumen können, dass wir jetzt hier sitzen", stellte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner fest.

Auch Jessi war von den Aufnahmen ihrer Bachelorette-Staffel völlig aus dem Häuschen. "Wenn ich das so sehe, ist das totales Kribbeln im Bauch", stellte die frischgebackene Mama fest. Dabei war sich Johannes sicher, dass er seine Liebste ohne die Sendung nie getroffen hätte. "Das war unsere erste Begegnung, wir wären uns sonst nie über den Weg gelaufen", wusste der Vater der kleinen Hailey-Su.

Die Bachelorette, RTL Jessica Paszka und Johannes Haller bei "Die Bachelorette" 2017

MG RTL D Johannes und Jessica bei "Die Bachelorette" 2017

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2020

