Stets topgestylt, perfekt geschminkt und durchfrisiert: So kennen und lieben die Fans Kim Kardashian (40). Immerhin präsentiert die Keeping Up With The Kardashians-Schönheit ihren sage und schreibe 230 Millionen Social-Media-Followern regelmäßig die neusten Fashion- und auch Beauty-Trends im Netz. Diesen Anblick bekommen ihre Supporter hingegen nur äußerst selten zu Gesicht: Kim zeigte sich in den sozialen Medien nämlich jetzt komplett ohne Make-up!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kim jüngst zwei Schnappschüsse, die sie im Sommerurlaub – auf einer "verwunschenen Insel", wie sie das Posting betitelte – zeigen: Auf den Pics setzt die vierfache Mutter ihren Body in einem knappen beigefarbenen Bikini in Szene – aber nicht nur das! Die 40-Jährige lächelt ausnahmsweise völlig ohne Foundation, Highlighter, Lippenstift und Co. in die Kamera und ist dabei ein richtiger Hingucker!

Und nicht nur Kim scheint an ihrem ungeschminkten Ich Gefallen zu finden, denn auch ihre Fans sind von diesem Anblick hin und weg! In der Kommentarspalte ihres Idols hinterließen sie zahlreiche Herz- und Flammen-Emojis sowie etliche Komplimente. "Einfach umwerfend!", "Ihr Gesicht sieht so frisch aus" und auch: "Unglaublich schön", kommentierten beispielsweise drei Nutzer den Post.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

