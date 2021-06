Brian Austin Green (47) gewährt Einblicke in sein Familienleben! In Sachen Privatleben könnte es bei dem Ex von Megan Fox (35) derzeit offenbar kaum besser laufen: Erst vor wenigen Tagen zeigte sich der Schauspieler überglücklich an der Seite seiner neuen Partnerin Sharna Burgess. Seine Kinder aus früheren Beziehungen bekommen die Fans des US-Amerikaners dagegen selten zu Gesicht – umso erfreulicher ist der neue Post des TV-Stars: Brian zeigt sich mit all seinen vier Söhnen!

Anlässlich des diesjährigen Vatertags in den USA veröffentlichte Brian am vergangenen Sonntag nun einen ganz besonderen Schnappschuss via Instagram: Eine Aufnahme, die ihn sowohl mit seinem ältesten Spross Kassius Lijah Marcil-Green aus der Beziehung mit Vanessa Marcil (52) zeigt, sowie seine drei gemeinsamen Sprösslinge Noah Shannon Green (8), Bodhi Ransom Green (7) und Journey River Green (4) mit Model Megan. Freudestrahlend genießen die fünf Jungs eine Abkühlung im eigenen Pool.

Brians Liebste war bei der Bade-Session offenbar auch mit von der Partie – allerdings am Beckenrand: Die Profitänzerin knipste das Bild ihres Partners und dessen Kids. "Danke, Babe, dass du so ein zauberhaftes Bild von mir gemacht hast", schwärmte der 47-Jährige unter dem Beitrag. Die Australierin reagierte darauf mit einem verliebten Emoji in den Kommentaren.

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes, 2013

Instagram / brianaustingreen Sharna Burgess und Brian Austin Green

