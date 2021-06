Auch in nicht so rosigen Zeiten geht Kim Kardashian (40) die Familie über alles! Im vergangenen Februar war publik geworden, dass sich der Reality-TV-Star und sein Ehemann Kanye West (44) scheiden lassen. Obwohl der Rapper seitdem mit Model Irina Shayk (35) anbandelt, scheinen Kim und er zum Wohle der vier gemeinsamen Kids gut miteinander klarzukommen. Am Sonntag wurde in den USA der Vatertag gefeiert. Zu diesem Anlass zollte Kim allen Papas Tribut, die in ihrem Leben eine Rolle spielen – darunter auch Kanye!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige jetzt eine ganze Reihe Erinnerungsfotos und ehrte damit die Männer, die ihr wichtig sind – darunter ihr verstorbener Vater Robert Kardashian Sr. (✝59), Kylie Jenners (23) Ex Travis Scott (29) und Scott Disick (38), der Verflossene von Kourtney Kardashian (42). Ein weiterer Schnappschuss zeigt ihren Noch-Ehemann Kanye mit den vier gemeinsamen Kindern. Liebevoll hält der Musiker dabei seinen jüngsten Spross Psalm im Arm. "Alles Gute zum Vatertag an die tollen Väter in unserem Leben! Wir lieben euch bedingungslos", schwärmte Kim unter dem Beitrag.

Dass zwischen dem ehemaligen Traumpaar nach der Trennung kein böses Blut herrscht, hatte die Keeping Up With The Kardashians-Bekanntheit zuletzt Anfang Juni im Netz klargemacht: Zum Geburtstag des 44-Jährigen teilte sie ein zuckersüßes Bild, auf dem Kanye mit seiner Familie zu sehen ist. Darunter schrieb sie: "Happy Birthday. Liebe dich ein Leben lang!"

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen vier Kindern

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Vater Robert

Instagram / kimkardashian Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

