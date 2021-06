Sarah Harrison (30) lässt die Spekulationen um weiteren Nachwuchs nicht unbeantwortet im Raum stehen. Fans der Influencerin hatten aufgrund eines Fotos vermutet, dass sie und ihr Mann Dominic (29) ein drittes Kind erwarten könnten. Daraufhin macht die Unternehmerin in einem neuen YouTube-Video vor laufender Kamera einen Schwangerschaftstest. Zudem stellt sie klar – solche Gerüchte sind "einfach superunangenehm". "Hört sich im gleichen Moment so an wie: 'Du hast aber einen dicken Bauch. Da ist aber ein bisschen was'", kontert sie die Spekulationen.

