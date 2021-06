Schmerzhafte Neuigkeiten von Iris Abel (53)! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin verliebte sich 2011 in der beliebten Kuppelshow in ihren Bauern Uwe (51) – seit 2013 sind die beiden verheiratet. In letzter Zeit machte die Kultkandidatin immer wieder deutlich, dass sie körperlich fitter werden möchte, trainierte sogar für einen Halbmarathon. Doch das Training muss jetzt erst einmal aussetzen: Iris hat sich eine Rippenprellung zugezogen!

Im Interview mit RTL erzählte die Betreiberin eines Hofcafés, wie es zu dem Unfall kommen konnte: "Mein Mann baut ja gerne mal komische Konstruktionen zusammen, zuletzt ein Tor auf unserem Hof, dessen Streben an der Seite einen halben Meter lang sind." Über eine dieser Streben sei sie gestolpert und "richtig böse gestürzt". Die Schmerzen hielten sie allerdings nicht von einer kleinen Spitze gegen ihren Gatten ab: "Wenn Männer irgendetwas bauen...", scherzte sie.

Ihr ambitioniertes Laufprogramm liege durch die Verletzung erst einmal auf Eis: "Ich habe im Mai mit dem Training begonnen, aber der Sturz hat mich komplett ausgebremst." Sie gab sich jedoch optimistisch, es in zwei Wochen wieder aufnehmen zu können. Die TV-Bäuerin hatte nicht zum ersten Mal so ein Pech: Erst vor knapp einem Jahr war sie von einem Pferd gestürzt und musste an der Schulter operiert werden.

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im November 2019

Promiflash Uwe und Iris Abel im Promiflash-Interview, Juni 2019

