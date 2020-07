Iris Abel (52) hat sich böse verletzt! Eigentlich ging es für die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin gerade wieder bergauf. Nachdem ihr eigenes kleines Café aufgrund der aktuellen Situation hatte schließen müssen, fand sie einen neuen Job in einem Altenheim. Dort unterstützt sie an Demenz erkrankte Senioren. Doch jetzt meldete sich der TV-Star mit schlimmen Nachrichten bei seinen Fans: Iris befindet sich nach einem Reitunfall im Krankenhaus!

"Was soll ich sagen? Es tut scheiße weh", erzählte die 52-Jährige sichtlich mitgenommen in einem Instagram-Video. Von ihrem Krankenhausbett aus gab sie ihren Followern ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Die Kuppelshow-Kandidatin sei vom Pferd gestürzt und daraufhin an der Schulter operiert worden. "Der ganze Arm ist in Mitleidenschaft gezogen worden", äußerte Iris ihren Schmerz. Dabei hat die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin ihren Humor offenbar nicht verloren. "Aber wie sagte schon Winston Churchill: 'Sport ist Mord'", scherzte die gelernte Versicherungsangestellte.

Eine besondere Unterstützung bei Iris' Genesung dürfte wohl ihr Ehemann Uwe Abel (50) sein. 2011 lernte sie den Landwirt bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. 2013 heiratete das Liebespaar, woraufhin die gelernte Bäckerin zu ihrem Partner auf dessen Bauernhof in Dötlingen zog.

