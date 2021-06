Matthias Schweighöfer (40) hat die vergangenen Monate offenbar gut genutzt! Die monatelangen Maßnahmen in der aktuellen Gesundheitskrise hatten auf viele Menschen eine entschleunigende Wirkung – so auch für den Schauspieler. Während der Vater zweier Kinder sonst zahlreiche Termine wahrnehmen muss, konnte er dank der Pandemie ein wenig zur Ruhe kommen. Jetzt verriet der Sänger, dass er durch den Lockdown viel mehr Zeit mit seiner Familie hatte.

Im Interview mit Augsburger Allgemeine erzählte der 40-Jährige nun, dass er in den vergangenen Monaten sehr viel ruhiger geworden sei. "Ich musste nicht mehr von einer Veranstaltung zur anderen hetzen", berichtete er. Stattdessen habe Matthias den Lockdown genutzt, um Drehbücher zu schreiben und seine Kinder öfter zu sehen. "Ich konnte außerdem mehr Papa sein", schwärmte der "Army of the Dead"-Darsteller.

Sein Nachwuchs hat sich über die zusätzliche Familienzeit ebenfalls sehr gefreut. "Die Kinder fanden es richtig cool. Mein Sohn geht sowieso nicht so gerne in die Kita. Der hat schön abgefeiert", plauderte Matthias aus. Für seine Tochter sei die neue Situation etwas schwieriger gewesen, weil sie ihre Freunde vermisst habe. "Es war ein absurdes Jahr, aber meine Kinder sind immer smarter und smarter geworden", meinte der Produzent.

Eibner-Pressefoto Ug & Co. Kg Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer mit seiner Tochter Greta

ActionPress Matthias Schweighöfer in der Wuhlheide 2019

