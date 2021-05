Was für ein seltener Anblick! Matthias Schweighöfer (40) ist seit Jahren einer der beliebtesten Schauspieler in Deutschland. Sein Privatleben betreffend hält sich der Vater von zwei Kindern aber stets ziemlich bedeckt: Er gewährt seiner Community nur äußerst selten Einblicke in seinen Alltag. Umso mehr dürfen sich die Fans jetzt freuen: Kürzlich ist seine Tochter Greta bereits elf Jahre alt geworden – und das feierte Matthias gebührend mit einem mega-seltenen Foto im Netz!

Auf seinem Instagram-Account postete der 40-Jährige jetzt eine skurrile Momentaufnahme von sich und der kleinen Prinzessin. Das Papa-Tochter-Duo trägt auf dem Schnappschuss lilafarbene Langhaarperücken – passend zum Meerjungfrauen-Motto, das sich die Elfjährige anscheinend für ihren Ehrentag ausgesucht hat. "Vater und Tochter. Die Meerjungfrauen-Geburtstagsparty. Woohoo", schrieb Matthias unter den Beitrag.

Die Community des "Friendship"-Darstellers ist von diesem seltenen Anblick restlos begeistert. Unter dem Foto finden sich neben zahlreichen Glückwünschen auch viele Komplimente. "Wie ähnlich eure Haarfarben sind... Da kommt die Tochter wohl voll nach ihrem Vater" und "Wow, wie groß die Kleine schon ist", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen von Fans in der Kommentarspalte unter dem Post.

ActionPress Matthias Schweighöfer bei der Premiere von "You Are Wanted 2" in Berlin 2018

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer, Schauspieler

ActionPress Matthias Schweighöfer in der Wuhlheide 2019

