Ist das der wahre Grund hinter der Interview-Zusage von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39)? Im vergangenen März hatte das Paar ein Interview mit Oprah Winfrey (67) geführt, in dem sie beispielsweise über den mentalen Druck sprachen, dem sie während ihrer Zeit im britischen Königshaus ausgesetzt waren. Nun wurde bekannt, dass die Zustimmung der Sussexes zum Interview als Reaktion auf die Aberkennung Harrys militärischer Titel erfolgt sein soll.

Wie The Sun am Sonntag berichtete, soll der Herzog von Sussex kaum 24 Stunden nach dem Verlust der ihm verliehenen Ehrentitel dem Gespräch mit Oprah zugestimmt haben. Eine Quelle erklärte kürzlich, dass das Paar vor der Zusage sehr wütend gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt gerade bekannt wurde, dass Harry seine Ränge im Militär nicht behalten würde. "Das war es, was ihn so wütend machte. Er ist sehr emotional und seine militärischen Aufgaben waren sehr wichtig für ihn, wenn man bedenkt, dass er gedient hat", erläuterte der Insider weiter. Jüngsten Berichten zufolge sollen diese Umstände den Ausschlag zur Interviewzusage gegeben haben.

Zwei Jahre lang hatte Harry als Captain Wales für das britische Militär gedient und war sogar in Afghanistan stationiert gewesen. Insider der königlichen Familie gaben zudem an, dass dem Herzog von Sussex seine militärischen Titel aus Angst entzogen wurden. Der Palast befürchtete, dass Harry seine Auszeichnungen und Schirmherrschaften zur Bewerbung eines Projekts verwenden könnte.

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2018

Getty Images Prinz Harry im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2016

