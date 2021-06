Harry Jowsey (24) zeigt gerne, was er hat! Der Reality-TV-Star wurde durch seine Teilnahme an Finger weg! einem größeren Publikum bekannt. Mittlerweile ist der gebürtige Australier überwiegend als Influencer im Netz aktiv und versorgt seine Community regelmäßig mit sexy Fotos von sich: Dabei präsentiert er seinen durchtrainierten Body nicht nur in coolen Outfits – sondern lässt gerne auch mal tiefer blicken. Auch Harrys neueste Schnappschüsse dürften bei seinen Followern mal wieder für kollektive Schnappatmung sorgen...

Auf seinem Instagram-Account postete der 24-Jährige jetzt ein paar Spiegelselfies von sich, auf denen er seine Muskeln spielen lässt. Auf den Bildern trägt Harry ein Handtuch um die Hüften, wodurch sein bestes Stück nur spärlich bedeckt wird. Zusätzlich kommen auf den Fotos sein Sixpack und seine durchtrainierten Arme perfekt zur Geltung. "Gerade noch rechtzeitig für den Sommer", schrieb der Podcaster darunter und machte damit klar, dass sein hartes Training sich nun offenbar ausgezahlt hat.

Die Fans und Freunde des Influencers sind von dem heißen Anblick total begeistert. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente. Der YouTuber Pete O'Doherty schwärmte beispielsweise: "Ich stehe jetzt auf Männer." Die Influencerin Tana Mongeau (22), mit der Harry momentan des Öfteren Zeit verbringt, kommentierte den Post ebenfalls. "Stell dir vor, sie würden die nackte Version sehen", witzelte sie.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Netflix-Star

Instagram / harryjowsey "Finger weg!"-Star Harry Jowsey im August 2020

Instagram / harryjowsey Der "Finger Weg!"-Star Harry Jowsey

