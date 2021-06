Mit royalem Besuch zum Gruppensieg? Nach zwei Spieltagen steht die englische Mannschaft bei der Fußball-EM bisher nur auf Platz zwei in ihrer Gruppe. Ein Sieg gegen Tschechien in London ist heute Abend also Pflicht. Zur Unterstützung bekam das Team im Stadion hohen Besuch: Prinz William (39) zeigte sich auf der Tribüne und applaudierte, als die Sportler einliefen. Ob es mit dem Royal-Beistand zum Sieg reichen wird?

Der älteste Sohn von Prinz Charles (72) outete sich in den vergangenen Jahren immer wieder als großer Fußballfan. Kein Wunder also, dass er sich das große Finale in der englischen Gruppe nicht entgehen lassen wollte: Ganz stilvoll im Anzug und mit ganz britisch blau-rot-weiß-gestreifter Krawatte jubelte er den Spielern zu. Mit einem Sieg gegen den osteuropäischen Gegner kann England heute den Gruppensieg klarmachen – und damit für eine leichtere Aufgabe im Achtelfinale sorgen!

Seine Wirkung scheint Williams Anwesenheit zumindest in der Anfangsphase nicht verfehlt zu haben: Nach 12 Minuten brachte Raheem Sterling das englische Team per Kopf mit 1:0 in Führung! Der Spieler von Manchester City hatte bereits im ersten Spiel für den Sieg gegen Kroatien gesorgt.

