Würde Pietro Lombardi (29) etwa gerne in die Fußstapfen von Sebastian Preuss (31), Niko Griesert (30) und Co. treten? Der Sänger ist seit einigen Monaten offiziell zurück auf den Singlemarkt. Er selbst machte zuletzt kein Geheimnis daraus, dass er Datingshows wie Love Island total feiert. Selbst daran teilzunehmen schien für ihn bisher aber keine Option zu sein. Doch in dem Video zu seiner neuen Single "Ti Amo" schlüpft er in die Rolle des Bachelors.

Am vergangenen Sonntag feierte der Clip Premiere: Zu sehen ist Pietro mit einer Reihe von attraktiven Single-Ladys, die er – ganz in TV-Junggesellen-Manier – zu verschiedenen Dates entführt. Mal geht es auf den Golfplatz, mal auf eine Luxusjacht. Der Musiker scheint sich in der Rolle sichtlich wohlzufühlen. Leider kippt die Stimmung irgendwann und er kriegt einen Korb nach dem anderen. Am Ende kommt dann die Auflösung: Pie hat nur geträumt und wird von seinem Kumpel Mario Novembre (21) geweckt...

Es ist wohl auch sehr unwahrscheinlich, dass Pie in Zukunft Rosen in dem RTL-Format verteilt – vor allem nach den neuesten Gerüchten. Promiflash liegt ein Foto vor, das den Kölner und seine Ex Laura Maria Rypa (25) zusammen am Düsseldorfer Flughafen zeigt. Feiern sie mit dem gemeinsamen Urlaub etwa ein Liebes-Comeback?

