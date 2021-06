Diese Freude können wohl alle frischgebackenen Eltern nachempfinden! Lena Gercke (33) und ihr Freund Dustin Schöne (35) wurden im Juli 2020 Eltern einer kleinen Tochter. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zeigt ihren kleinen Sonnenschein so gut wie nie im Netz – verrät jedoch ab und an Details über die Meilensteine, die ihre Tochter bereits erreicht hat. Neuerdings schläft die Kleine endlich durch!

Die erfreulichen Neuigkeiten veröffentlichte Lena in ihrer Story auf Instagram und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Mit ausgeschlafenem Blick verkündete sie: "Best news ever! Zoe hat heute Nacht durchgeschlafen!" Dazu textete sie: "Diese Freude können jetzt nur die Moms und Dads unter euch verstehen." Offenbar verdankt das Model den neuen Schlafrhythmus der Tochter einer Baby-Schlafberaterin, mit der sie seit fünf Wochen zusammenarbeitet.

Die neue Schlafsituation ist vermutlich eine Erleichterung im stressigen Alltag der berufstätigen Mama. Sie habe in der Vergangenheit viele Abende erlebt, an denen sie sich gefragt habe, woher sie die Energie für den kommenden Tag nehmen solle, offenbarte sie ehrlich.

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

