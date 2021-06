Kerry Katona (40) bringt erschreckende Einzelheiten über ihre dritte Ehe ans Licht! Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin trat bereits dreimal vor den Traualtar. Aktuell ist die Britin glücklich verlobt mit ihrem Partner Ryan Mahoney. Doch an eine ihrer vergangenen Beziehungen hat die fünffache Mutter sehr schmerzhafte Erinnerungen: Ihr dritter Mann George Kay (✝38) soll sie in der Ehe schwer misshandelt haben.

Die Sängerin heiratete den ehemaligen Sportstar im Jahr 2014 und ließ sich 2017 von ihm scheiden. Im Interview mit The Sun packte Kerry über die schockierenden Misshandlungen aus, die sie erleiden musste: "Das Schlimmste, was er getan hat, war, mir ins Gesicht zu spucken. Ich kam an den Punkt, an dem ich lieber eine ordentliche Tracht Prügel eingesteckt hätte, als dass er mir ins Gesicht spuckt." Außerdem habe George, der 2019 an einer Überdosis Drogen verstarb, ihre blauen Flecken vor öffentlichen Auftritten mit Make-up überdeckt und ihrer Mutter und ihr sogar Vergewaltigung angedroht.

Darüber hinaus habe er gedroht, ihrer gemeinsamen Tochter Dylan-Jorge Rose etwas anzutun. Die Musikerin und ihr Kind mussten sich vor ihrem gewalttätigen Mann sogar in einem Schrank verstecken, erinnerte sie sich schmerzlich. "Ich weiß, wenn ich bei George geblieben wäre, wäre ich jetzt tot. Ich weiß es zu 100 Prozent. Oder DJ wäre es. Ich werde bis zu meinem Todestag dazu stehen."

Getty Images Kerry Katona und George Kay 2015 in London

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Getty Images Kerry Katona in Großbritannien

