Tritt Justin Bieber (27) hier in ein dickes Fashion-Fettnäpfchen? Der Musiker ist für seine extravaganten Stylings bereits bekannt. Erst kürzlich hatte der "Peaches"-Interpret mit seiner Rasta-Frisur total polarisiert und die Mähne anschließend abrasiert. Mit dieser neuen Kurzhaarfrisur war der Sänger jetzt zu Besuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (43). Doch nicht die stoppelige Frise des "Biebs" sorgt dabei für Aufsehen – sondern seine Outfitwahl...

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Justin jetzt ein Foto, das ihn gemeinsam mit Ehefrau Hailey (24), dem französischen Staatsoberhaupt und dessen Frau Brigitte (68) zeigt. Alle vier schauen glücklich in die Kamera. Doch der Blickfang der Aufnahme ist das Outfit des Songwriters: Der 27-Jährige trägt ein halb aufgeknöpftes Hemd und dazu knallblaue Nike-Sneakers – ein ganz schön lässiger Look für so einen hochrangigen Besuch...

Doch nicht nur Justins Styling kam bei den Fans im Netz nicht so gut an. Auch Haileys freizügiger Look aus einem bauchfreien Top und engem Bleistiftrock sorgte für einige abwertende Kommentare: "Diese Outfits sind so unpassend für ein Treffen mit einem Präsidenten!", schrieb ein Kritiker über das Ehepaar.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im April 2021

Agence / Bestimage, Action Press Justin und Hailey Bieber in Paris, Juni 2021

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

