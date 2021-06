Warum teilten die Sussexes ihr erstes Babyglück so früh? Zu Beginn ihrer Tour durch Australien im Herbst 2018 gaben Herzogin Meghan (39) und ihr Mann Prinz Harry (36) bekannt: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs. Während die Freude bei den Royal-Fans groß war, äußerten sich auch einige Kritiker – denn die Verkündung der Schwangerschaft kam schon vor Beendigung des dritten, noch riskanten Monats. Jetzt kommt heraus: Meghan hätte sich damals wohl gerne noch Zeit genommen – doch hatte keine andere Wahl, als ihre Schwangerschaft zu verkünden...

Das deutet zumindest der Autor Robert Lacey (77) in seinem Buch "Battle of the Brothers" an. "Man hat es ihr schon zu sehr angesehen. Es wäre nicht möglich gewesen, es zu verbergen", erklärte der Royal-Experte. Die Schlagzeilen über die runde Körpermitte der Herzogin hätten also vermutlich die Berichterstattung dominiert – und vom eigentlichen Zweck der Tour abgelenkt. Deswegen habe man sich schlussendlich dafür entschieden, die Schwangerschaft publik zu machen.

Bei ihrer zweiten Schwangerschaft ließ sich Meghan dann aber etwas mehr Zeit mit der Bekanntgabe: Erst im Februar verkündeten die Turteltauben, nach Sohnemann Archie Harrison (2) eine Tochter zu bekommen. Schon Anfang Juni kam die kleine Lilibet Diana dann zur Welt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney, 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

