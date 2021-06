Die Baldwins legen einen supercoolen Auftritt hin! Seit einigen Wochen sind Hilaria (37) und Alec Baldwin (63) stolze Sechsfacheltern. Nach der Geburt ihres Sohnes Eduardo machte Töchterchen Lucia, die mithilfe einer Leihmutter den Weg in die Familie gefunden hat, das Glück perfekt. Seitdem teilen der Schauspieler und seine Liebste regelmäßig Eindrücke aus ihrem neuen Leben zu acht. Und nicht nur zu Hause rocken Mama und Papa Baldwin mit ihren Kids den Alltag – auch auf öffentlichen Events machen sie eine super Figur.

Bei der Premiere des animierten Kinderfilms "Boss Baby – Schluss mit Kindergarten" in New York legten die Baldwins einen Auftritt hin, der es in sich hatte. Allesamt waren sie in schicken schwarzen Anzügen à la Men in Black gekleidet – die Kids zudem mit Aktenkoffern und Sonnenbrillen ausgestattet. Während die "großen" Jungs und ihre älteste Schwester Carmen superlässig vor ihren Eltern posierten, durften die Babys das Geschehen von Mama und Papas Arm aus verfolgen. Das Familienoutfit in Schwarz war aber auch bei den Kleinsten ein absolutes Muss.

Von stressigem Familienalltag war zu diesem Anlass absolut keine Spur. Dabei verriet Hilaria erst vor wenigen Wochen, wie anstrengend zwei Babys zur selben Zeit ab und zu sein können. Immerhin muss die Brünette ihre kleine Lucia und deren Bruder oft sogar parallel stillen. Dazu teilte sie ein Foto, das ihre beiden Kids jeweils an einer Brust zeigt.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern bei einer Filmpremiere in New York

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Maria Lucia und Sohnemann Eduardo

