Multitasking wird bei Hilaria Baldwin (37) großgeschrieben! Die Yogalehrerin hat sechs gemeinsame Kinder mit ihrem Ehemann Alec Baldwin (63). Im vergangenen September brachte die US-Amerikanerin ihr fünftes Kind, Sohnemann Eduardo, auf die Welt. Töchterchen Maria Lucia, die vor einigen Wochen mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt hat, macht die Familie komplett. Klar, dass die beiden Babys auch mal zur selben Zeit Hunger haben – zum Glück kein Problem für Supermama Hilaria.

In ihrer Instagram-Story teilte sie nun ein extrem ehrliches Bild aus ihrem Mutteralltag: "Diese vielen Positionen, in denen Babys einschlafen", schrieb Hilaria zu dem Schnappschuss, auf dem sie Eduardo und Maria gleichzeitig stillt. Zwar hatte die 37-Jährige dabei im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Aber trotzdem gelang es ihr, den Moment mit der Handykamera festzuhalten.

Und es blieb nicht bei diesem einen Bild! Auf einer anderen Aufnahme sieht es so aus, als würde Edu während des Stillens winken. Auf einem weiteren Pic grinst er in die Kamera, während seine kleine Schwester nach dem Trinken zufrieden an Hilarias Brust liegt. Keine Frage, die drei sind ein eingespieltes Team!

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Maria Lucia und Sohnemann Eduardo

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwins Kinder Maria und Eduardo

Instagram / alecbaldwininsta Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

