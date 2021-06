Wie geht Damian Hurley (19) heute mit dem Tod seines Vaters um? Das Male Model hatte im vergangenen Jahr Schreckliches durchleben müssen: Sein Vater Steve Bing (✝55), der vor allem durch seine Beziehung zu Liz Hurley (56) bekannt gewesen war, beging Suizid. Wie sehr sie und ihren gemeinsamen Sohn die Nachricht mitnahm, machte Liz kurz darauf auf Social Media deutlich. Inzwischen liegt Steves Tod ein Jahr zurück, weshalb Damian seinem Papa jetzt einen rührenden Post widmete!

"Vor einem Jahr erhielten meine Mutter und ich eine erschütternde Nachricht", erinnerte sich der 19-Jährige in einem Instagram-Post am vergangenen Dienstag. Er habe damals noch gar nicht realisieren können, wie sehr der Tod seines Vaters sein Leben verändern würde. "Wir alle zeigen gerne eine 'perfekte' Version von uns. Für mich ist die Vorstellung, öffentlich über meine Trauer zu sprechen, beängstigend... Manchmal ist es aber nötig", erzählte er.

Das vergangene Jahr sei für jeden "verdammt hart" gewesen, und in Damians Augen sei es wichtig, das auch so wahrzunehmen. "Es ist keine Schwäche, wenn man mal Schwierigkeiten hat. Tatsächlich zeigt es sogar viel Stärke, wenn man solche Zeiten durchsteht", munterte er in seinem Post auf und bedankte sich bei seinen Fans umgekehrt auch für ihre aufbauenden Worte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Damian und Liz Hurley

Getty Images Steve Bing im April 2004

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley, Male Model



