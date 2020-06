Der Sohn von Steve Bing (✝55) trauert! Es ist eine Tragödie: Der Filmproduzent stürzte sich jüngst selbst von einem Hochhaus in den Tod, wie die zuständigen Behörden bestätigten. Steve wurde vor allem durch die Beziehung mit der Schauspielerin Liz Hurley ("The Royals", Gossip Girl) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Zusammen haben die beiden Filmschaffenden einen Sohn. Jetzt reagierte auch Damian, wie zuvor schon seine Mutter Liz, auf den Verlust seines Vaters.

Wie seine berühmte Mama drückte auch der Nachwuchsschauspieler seine Trauer via Instagram aus. "Dies ist eine sehr seltsame und verwirrende Zeit und ich bin sehr dankbar, von meiner phänomenalen Familie und meinen Freunden umgeben zu sein", schrieb der "The Royals"-Darsteller in seinem emotionalen Post. Außerdem bedankte er sich für alle Nachrichten der Anteilnahme, die er bekommen habe. Er werde sich immer an diese rührenden Worte erinnern.

Doch Damian ist nicht Steves einziges Kind. Aus der Beziehung mit seiner Ex-Freundin Lisa Bonder ist Töchterchen Kira hervorgegangen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / elizabethhurley1 Steve Bing und Liz Hurley

Instagram / damianhurley1 Männermodel Damian Hurley

Instagram / elizabethhurley1 Steve Bing und Liz Hurley



