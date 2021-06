Jochen Schropp (42) macht seinem Unmut Luft! Seit über einem Jahr sind der Promi Big Brother-Moderator und sein Partner Norman bereits verlobt, wie er kürzliche bekannt gab. Der TV-Star hat sich im Juni 2018 als schwul geoutet und setzt sich regelmäßig im Netz und vor der Kamera für mehr Vielfältigkeit ein. Eine Sache bringt Jochen dabei total auf die Palme: Trotz Engpässen dürfen Schwule in Deutschland noch immer kein Blut spenden.

Im Interview mit Bunte machte der Fernsehstar deutlich, was er von dieser Regelung hält: "Ich halte das Blutspendeverbot für hochgradig diskriminierend. Das grenzt an Irrsinn! Selbst in einer monogamen Partnerschaft werde ich als Risikogruppe eingestuft." In Deutschland dürfen homosexuelle Männer nur dann Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Geschlechtsverkehr hatten.

Um seine mediale Reichweite für die Rechte der LGBTQ+-Bewegung zu nutzen, posierte der Schauspieler im vergangenen Jahr sogar splitternackt mit Regenbogenfarben für die Jubiläumsausgabe der Cosmopolitan. "Diversität sollte nicht immer diskutiert, sondern einfach abgebildet und gelebt werden", kommentierte er die Aktion.

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de