Philipp Mickenbecker (✝23) soll unvergessen bleiben! Anfang Juni verlor der kreative Webvideoproduzent den Kampf gegen den Krebs. Es handelte sich um ein Hodgkin-Lymphom im Endstadium. Der YouTuber hinterlässt nicht nur zahlreiche Fans sondern auch viele Freunde. Letztere haben sich etwas ganz Besonderes zu Philipps Ehren einfallen lassen: Seine Kumpels aus der Band O'Bros haben ihm ein Lied geschrieben – das jetzt im Netz trendet!

Der christliche Popsong heißt – ganz ähnlich wie Philipps YouTube-Channel – "Real Life" und klettert gerade in den YouTube-Trends nach oben. Über eine Million Menschen haben sich den berührenden Clip, in dem auch Szenen mit Philipp zu sehen sind, bereits angesehen. Seine Kumpels singen darin unter anderem über den Verlust ihres Freundes und über dessen unerschütterlichen Optimismus und Glauben: "Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit – egal, was auf mich zukommt: Du bist das, was bleibt. Du bist 'Real Life'."

"Vor einem Jahr habe ich Philipp gefragt: Wenn er sterben sollte, ob wir dann einen Song über ihn schreiben können. Er hat gelacht und meinte: 'Auf jeden Fall!'", erklärt einer seiner Freunde die Geschichte hinter dem Track – der übrigens auch auf Philipps Beerdigung performt wurde. "Zwei Tage bevor er gestorben ist, waren wir im Studio und haben das Lied geschrieben und aufgenommen. Dann kam der Anruf, dass er im Krankenhaus ist. Ich konnte ihn noch besuchen und ich konnte ihm noch an seinem Bett den Song zeigen."

Instagram / obros_official Die O’Bros im Juli 2019 in Salzburg

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, Erik Westphal, Johannes Mickenbecker und Janet

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, Webstar

