Endlich mal wieder ein Liebes-Update von Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29)! Das Ex-Bachelor-Girl und der Moderator erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind. Zwar freuen Mama und Papa in spe sich schon riesig auf ihre kleine Tochter, aber die Influencerin hat mit ihrer Schwangerschaft ziemlich zu kämpfen. Unter ihren heftigen Symptomen hat sogar ihre Beziehung gelitten. Im Gegensatz zu den Anfängen ihrer Liebe veröffentlichten die beiden zuletzt auch keine gemeinsamen Bilder mehr. Doch jetzt haben Jimi und Yeliz endlich mal wieder ein Pärchenbild gepostet!

Via Instagram teilte die Beauty am Mittwoch ein süßes Selfie aus dem Griechenlandurlaub mit ihrem Baby Daddy: Jimi und Yeliz chillen hier in Badesachen im sonnenbeschienenen Pool und schmiegen sich eng aneinander. In der Bildunterschrift schwärmt die 27-Jährige: "Wir können es gar nicht mehr erwarten, unsere kleine Tochter kennenzulernen." Diese Freude steht den werdenden Eltern auch deutlich ins Gesicht geschrieben. Yeliz' Babybauch sieht man hier aber leider nicht.

Auch ihre Familien freuen sich bereits riesig auf den Nachwuchs. So jubelt Jimis Mama Natascha Ochsenknecht (56) in der Bildunterschrift: "Yeah! Mini Yeliz kommt bald!" Glaubt ihr, ihre Tochter wird wirklich eine Mini-Yeliz – und wird aussehen wie sie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

