Kerry Katona (40) will sich bei der Familienplanung anscheinend alle Optionen offen halten! Das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied kann mit 40 Jahren bereits auf ein bewegtes Leben mit drei Ehen zurückblicken. Aus den Beziehungen mit Ex-Westlife-Star Brian McFadden (41), ihrem Jugendfreund Mark Croft und dem Sportler George Kay (✝38) sind insgesamt fünf Kinder hervorgegangen. Mittlerweile ist Kerry wieder verlobt – mit dem Fitnesscoach Ryan Mahoney. Für ihn lässt sich die Sängerin ihre Eizellen einfrieren.

Im Gespräch mit The Sun erklärte die Blondine, dass sie es nicht eilig habe, ihre Kinderschar zu vergrößern, aber immer noch die Option dazu haben wolle. Sie gab sogar zu, dass es eigentlich "egoistisch" von ihr wäre, ein weiteres Kind zu bekommen. "Aber ich würde es für Ryan tun. Also friere ich meine Eizellen ein und wir werden sehen, was passiert", verdeutlichte sie ihre Beweggründe.

Allerdings informierte sich die TV-Bekanntheit auch über andere Wege, wie sie erneut Mutter werden könnte. Sie habe sich bei einer Firma über die Möglichkeit einer Leihmutterschaft erkundigt, wie sie kürzlich bekannt gab, räumt allerdings auch ein: "Ich werde nicht jünger und ich möchte keine Mutter in den Sechzigern sein, die ihr Kind zur Schule bringt."

Instagram / ryanmahoney_7 Dylan-Jorge, Ryan Mahoney und Kerry Katona

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona im Februar 2020

