Kürzlich überraschte GZSZ-Star Niklas Osterloh (32) seine Fans mit einer unerfreulichen Nachricht: Er wird für ein paar Monate der Serie den Rücken kehren. Doch nun kam auch der Grund für seine kleine Auszeit heraus – seine Frau Tini und er erwarten ihr zweites Kind. Kein Wunder, dass seine GZSZ-Kollegen da nicht ganz so traurig über Niklas' kleine Pause sind: Chryssanthi Kavazi (32), Timur Ülker (31) und Co. gratulieren dem werdenden Zweifach-Vater im Netz von Herzen!

Sie freuen sich einfach riesig für ihn und sein Babyglück! "Ahhh so toll! Herzlichen Glückwunsch!", schreibt unter anderem Chryssa unter dem Instagram-Beitrag des 32-Jährigen. Aber auch Tuner-Darsteller Thomas Drechsel (34) ist total aus dem Häuschen: "Dit is doch mal wat. Glückwunsch, Hübscher!" Kumpel Timur ist auch ziemlich außer sich. "Ich kann es kaum erwarten", kommentiert er mit etlichen Herzen Niklas' Post. Auch Iris Mareike Steen (29), Ulrike Frank (52), Eva Mona Rodekirchen (45) und Olivia Marei schließen sich den Glückwünschen mit liebevollen Zeilen an.

Dass sich der Schauspieler total auf seinen Nachwuchs freut, machte er bereits im Interview mit Bunte deutlich. "Man kann jetzt schon mit ihr kommunizieren. Wenn man die Hände auf den Bauch legt, schmiegt sie sich an. Wenn wir so kuscheln, kommen mir die Tränen vor Glück", erzählte er voller Seligkeit.

Instagram / niklasosterloh Tini und Niklas Osterloh im März 2020

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / timuruelker Niklas Osterloh und Timur Ülker, GZSZ-Stars

