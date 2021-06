Christian Lohse (54) ist sich seiner Sache recht sicher! Am Donnerstag heißt es wieder: Ab auf die Alm. Nach einigen Jahren Pause wagen sich wieder einmal Promis in das TV-Abenteuer auf dem Berg. Bei Die Alm – Promischweiß und Edelweiß gilt es, bei altertümlicher Lebensweise und jeder Menge anderer Herausforderungen die Nerven zu bewahren. Fernsehkoch Christian, der zum diesjährigen Cast gehört, macht eine Sache zumindest keine Angst: sein Eindruck bei den Fans. Der Küchenprofi ist überzeugt, dass er gut ankommt.

"Ich glaube, dass ich nicht so schlecht rüberkommen werde. Ich habe ein gutes Gefühl dabei", verriet Christian vor Beginn der Ausstrahlung im Gespräch mit Promiflash. Die Kombi aus dem Kind in seinem Kopf und seinem "ernsthaften Ich", das eher beim Kampf in den Challenges zum Vorschein kommt, könnte seiner Meinung nach eine sympathische Mischung ergeben. Im Laufe seiner Zeit vor der Kamera habe er des Öfteren sein Auftreten verändert und damit offenbar punkten können. "Ich zitiere hier mal meine Großmutter: 'Nur der Wechsel verschönert das Leben', oder?", ergänzte er.

Ob er die Zuschauer tatsächlich von sich überzeugen kann? Der 54-Jährige wartet bereits gespannt auf die ersten Rückmeldungen: "Ich freue mich drauf, dass es am Donnerstag endlich losgeht und bin gespannt auf die Reaktionen auf Instagram und so."

Horst Galuschka / ActionPress TV-Koch Christian Lohse in der Talkshow "Kölner Treff"

ActionPress/ Augustin,Christian TV-Koch Christian Lohse

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse

