Am kommenden Donnerstag geht Die Alm in eine neue Runde. Zehn Prominente werden sich in sechs Folgen den Herausforderungen des simplen Landlebens stellen. Ein Punkt, der laut Kandidat Ioannis Amanatidis (31) besonders frustrierend war, war die Essensversorgung. Promiflash hakte deshalb mal bei seinem Mitstreiter Christian Lohse nach, wie er die Situation empfunden hat. Der TV-Koch sah das Ganze offenbar deutlich entspannter.

"Es ist keiner vom Fleisch gefallen", stellte der Kitchen Impossible-Star im Interview mit Promiflash direkt klar. Dennoch sei selbst für ihn als Fachmann die Zubereitung etwas tricky gewesen. "Mir hat das Salz gefehlt! Ohne Salz geht einfach gar nichts", betonte er. Letztendlich hat er mit der Unterstützung von einigen lieben Konkurrenten aber doch immer etwas auf den Tisch gezaubert: Sie hätten sich hauptsächlich von Eintopf und Fladenbrot in verschiedenen Variationen ernährt.

Aber das konnte nicht verhindern, dass auch bei Gourmet Christian im Laufe der Dreharbeiten ein paar Pfunde geschmolzen sind. "Auf der Alm kannst du nur abnehmen!", erklärte er. Wie viel weniger er nun auf die Waage bringt, wollte er allerdings nicht ausplaudern.

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Chefkoch

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Teilnehmer der diesjährigen "Die Alm"-Staffel

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Koch

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Christian das Kochen auf der Alm so entspannt sah? Klar, er ist eben ein Profi. Nein, das überrascht mich schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de