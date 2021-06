Jeremy Grube (27) hatte offenbar Lust auf eine Typveränderung! Der ehemalige Köln 50667-Darsteller bereist schon seit vier Jahren mit seiner Freundin Yvonne Pferrer (26) in einem Van die Welt. Dass dabei nicht viel Zeit für Besuche beim Barbier bleibt, dürfte eigentlich jedem klar sein. Der Influencer machte nun kurzen Prozess – und rasierte sich nach über zehn Jahren erstmals wieder seinen Bart ab! Yvonne ist von Jeremys neuem Look aber noch nicht ganz überzeugt...

"Ahhh! Das hat er nicht getan?", schreibt die Influencerin auf ihrem Instagram-Account. Sie habe den Musiker in all den Jahren, die sie mittlerweile schon gemeinsam durchs Leben gehen, noch nie ohne Bart gesehen. "Ohne irgendwas davon zu sagen, hat er sich einfach alles abrasiert! Für mich im ersten Moment einfach superungewohnt", gibt Yvonne ehrlich zu. Ihr Statement an ihren Freund: "Du bist verrückt."

Der YouTuber scheint ebenfalls noch nicht ganz zu wissen, was er von seiner neuen Typveränderung halten soll. "Ich sehe aus wie 16", meint er lachend in Yvonnes Instagram-Story, während seine Liebste sich geschockt die Hand vor den Mund hält. Ob die beiden sich mit dem neuen Look wohl noch anfreunden werden?

