Was führt Shania Tyra Geiss (16) wohl im Schilde? Als Tochter von Robert (57) und Carmen Geiss (56) ist die Schülerin ein Leben im Rampenlicht seit jeher gewöhnt. Die Millionärsfamilie wird nicht nur regelmäßig von TV-Teams begleitet, sondern teilt auch ihren kompletten Alltag mit der Öffentlichkeit. Im Netz veröffentlicht das Nachwuchs-Model immer wieder Schnappschüsse von Erlebnissen in Monaco, Kitzbühel und Co. – bis jetzt: Shania hat alle Bilder von ihrem Instagram-Account gelöscht!

Wer aktuell das Instagram-Profil der 16-Jährigen aufruft, wird überrascht sein: Wo vor Kurzem noch zahlreiche Bilder von Shania, ihrer Familie und Freunden zu finden waren, herrscht jetzt gähnende Leere. Sowohl alle Beiträge als auch das Profilbild des Teenagers sind verschwunden. Ebenso sind unter dem Reiter "Markiert" keinerlei Beiträge mehr zu finden. Lediglich einem Account folgt Shania mit ihrem Profil noch – und zwar dem von Model Mandy Lange (33). Die Blondine war vor einigen Jahren die Nanny des Geiss-Nachwuchses.

Ob sich Shania mit der Aktion, ihr Profil leerzuräumen, von einem Leben in der Öffentlichkeit distanzieren will? Einen Grund hätte das Mädchen mit ihren mehr als 429.000 Instagram-Followern sicherlich allemal – immerhin erreichten Shania und ihre Schwester Davina Shakira Geiss (18) in den vergangenen Wochen und Monaten neben zahlreicher Fanpost auch immer wieder Hate-Kommentare, teilweise sogar mit Morddrohungen, wie Mama Carmen gegenüber Bunte verriet.

Anzeige

Instagram / shania__geiss Shania Tyra Geiss, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / shania__geiss Shania Geiss

Anzeige

RTLZWEI / Niklas Niessner Shania und Davina Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de