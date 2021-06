Christian Lohse (54) hat seine Rolle offenbar direkt eingenommen! Am Donnerstag ist es endlich soweit: Nach einigen Jahren Pause kehrt das Reality-TV-Format Die Alm auf die Bildschirme zurück! Mit neun anderen Kandidaten geht es für den Koch auf eine einsame Hütte in den Bergen – lediglich ein paar Tiere leisten den Promis Gesellschaft. Doch wie hat sich Christian während seiner Zeit auf der Alm wohl verhalten?

"Ich war da ja der Reifste in der ganzen Kiste", verriet Christian gegenüber Promiflash. Während sich seine jüngeren Mitstreiter beispielsweise über die Anzahl ihrer Follower unterhielt, lehnte sich der Gastronom entspannt zurück und ließ sich von den Gesprächen unterhalten. Doch Christian war für seine TV-Kollegen auch ein guter Zuhörer: "Ich war der gute Onkel, bei dem man seine Sorgen ausschütten konnte. Der Psychologe." Er habe sich jedes Leid seiner Mitmenschen geduldig angehört, sei anschließend zu den Tieren in den Stall, um selbst wieder etwas Abstand zu gewinnen.

Dass er möglicherweise bei der Ausstrahlung falsch dargestellt werden könnte, befürchtet Christian allerdings nicht. "Ich glaube, dass ich nicht so schlecht rüberkommen werde. Ich habe ein gutes Gefühl dabei", gab der TV-Koch offen zu. So habe er sowohl den nötigen Kampfgeist bei den Challenges als auch seine sympathische Art in der Unterkunft gezeigt.

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Koch

Anzeige

Horst Galuschka / ActionPress TV-Koch Christian Lohse in der Talkshow "Kölner Treff"

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Chefkoch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de