Süße Nachrichten für Fans der Boyband Blue! Der Sänger der erfolgreichen britischen Boygroup Lee Ryan (37) sorgte vor ein paar Jahren noch für Negativschlagzeilen. So offenbarte er 2018, ein schwerwiegendes Alkoholproblem gehabt zu haben. Dann überraschte er seine Fans, indem er im TV nach der großen Liebe gesucht hatte. Obwohl dies damals nicht geklappt hatte, scheint er nun nicht nur sein Liebesglück in der TV-Bekanntheit Verity Paris gefunden zu haben, sondern teilte jetzt auch mit: Er wird wieder Papa!

In einem Interview mit dem Online-Magazin Hello verkündete er nun, dass er und seine Liebste Verity eine kleine Tochter erwarten: "Ich bin so aufgeregt. Ich liebe es, Vater zu sein. Es gibt nichts Besseres. Es ist die schönste Sache der Welt", verdeutlichte Lee seine große Freude über das bevorstehende Babyglück. Außerdem hatten die werdenden Eltern auch schon ein kleines Fotoshooting, bei dem man bereits einen kleinen Babybauch bei Verity erkennen konnte – denn ihr Kind soll bereits im Juni dieses Jahres das Licht der Welt erblicken!

Für Lee ist es jedoch nicht das erste Kind, denn der Musiker hat bereits eine 13-jährige Tochter und einen 12-jährigen Sohn mit seinen Verflossenen Jessica Keevil und Samantha Miller. "Ich freue mich sehr, den nächsten Lebensabschnitt mit jemandem zu beginnen, der so väterlich ist und gut mit Kindern kann", erklärte Verity.

Getty Images Blue in London

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017 in Manchester, England

