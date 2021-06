War dieser Showdown bei Ex on the Beach längst abzusehen? Seit Hanna Annika in der Villa ankam, wollte sie ihr einstiger Verlobter Till Adam wieder um den Finger wickeln. Die Lehramtsstudentin blieb aber eisern und blockte seine Flirt-Versuche immer wieder ab. Sie gab aber auch zu, dass sie noch Gefühle für den ehemaligen Love Island-Kandidaten hat. Und so kam es, wie es vermutlich kommen musste: Hanna und Till reisten gemeinsam ab!

In der 13. Folge, die nun auf TVNow verfügbar ist, hatte die Blondine die Wahl: Soll ihr Ex die Show allein verlassen, damit sie jemand Neues kennenlernen kann oder gehen sie gemeinsam raus? Direkt flossen bei Till und Hanna Tränen. Letztendlich entschied sie: "Ja, dann gehe ich mit dir. Ich kann dich doch nicht alleine rausschmeißen." Dem Kuppelshow-Casanova fielen daraufhin offenbar 1.000 Steine vom Herzen. "Ich liebe dich. Du bist die beste Frau der Welt, wirklich", schluchzte er und fiel ihr um den Hals.

Die anderen Singles reagierten ganz unterschiedlich auf diese Entscheidung. Vanja Rasova glaubt an ein Happy End für die beiden. Celina Pop und Chris Grey sind da eher skeptisch. "Es wird draußen nicht funktionieren. Sie wird ihm auch nicht die Chance geben. Und selbst wenn, wird er es verkacken", war sich Letzterer sicher. Er redete Hanna sogar noch einmal ins Gewissen. Doch sie verließ die Insel trotzdem mit Till – aber nicht als glückliches Paar. Ihr Vertrauen muss sich der Muskelmann noch zurückverdienen.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

TVNOW Chris Grey, Teilnehmer bei "Ex on the Beach"

